Glückliches Ende in Niederkassel : Nachbarin findet Seniorin, die mehrere Stunden vermisst war

Niederkassel Eine Vermisstensuche in Niederkassel hat am Mittwochabend ein glückliches Ende gefunden. Eine 85-jährige Seniorin verließ unbemerkt das Haus und wurde zwei Stunden lang von Einsatzkräften gesucht. Eine Nachbarin fand die Seniorin schließlich.

Am Mittwochabend ist eine 85-jährige Seniorin in Niederkassel-Lülsdorf vermisst worden. Gegen 20 Uhr meldete sich ihr Ehemann bei der Polizei und gab an, seine Ehefrau seit zwei Stunden erfolglos zu suchen. Die 85-Jährige hatte das gemeinsame Haus unbemerkt verlassen. Der verzweifelte Mann gab an, dass seine Frau aufgrund ihres Alters schnell die Orientierung verlieren würde. Zudem habe sie ihre Gehhilfe, auf die sie eigentlich angewiesen sei, zu Hause stehen lassen.