Heimat-Check in Niederkassel Was denken die Niederkasseler über ihre Stadt?

Anschließend stellen wir in einer losen Folge von Artikeln über den Heimat-Check in Niederkassel die Ergebnisse der Umfrage vor, beleuchten Hintergründe und fragen nach möglichen Konsequenzen. Mit dem Heimat-Check will der GA die Zufriedenheit seiner Leserinnen und Leser mit ihrem jeweiligen Wohnort erheben und vergleichen. Die Teilnahme funktioniert so: