Freispruch von Beleidigung und Nötigung Zeugen verstricken sich in Widersprüche

Der Angeklagte gab an, ordnungsgemäß in den Kreisverkehr eingebogen zu sein und dem Zeugen nicht die Vorfahrt genommen zu haben. Aufgrund des Hupens und Blinkens habe er moderat abgebremst und sei rechts an den Bordstein gefahren, um den Zeugen vorbeizulassen. Ausgestiegen und zur Fahrertür des Zeugen gegangen zu sein, räumte er ein, Schläge gegen die Tür stritt er ab. Auf die Frage des Richters an den Zeugen, wie weit er von dem Fahrzeug des Angeklagten gehalten habe, gab der „etwa sechs bis acht Meter“ an. Daraufhin hielt ihm der Richter vor: „Bei einer Vollbremsung wären sie in seinem Kofferraum gelandet.“ Bei der weiteren Vernehmung des Zeugen und seines Beifahrers ergaben sich noch mehr Ungereimtheiten. So berichtete der Beifahrer, der Zeuge sei gar nicht ausgestiegen und die gegenseitigen Beleidigungen seien durch einen Spalt des Fensters erfolgt. An das, was wer gesagt hatte, konnten sich keiner der Beteiligten mehr erinnern. Rudat stellte fest, dass der Zeuge problemlos an dem Auto des Angeklagten habe vorbeifahren können, die Straße sei breit genug. Er äußerte den Verdacht, dass die beiden Zeugen eher Streit gesucht hätten und sprach den 30-Jährigen frei, weil die Tatvorwürfe nicht nachzuweisen seien.