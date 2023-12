Fahrt unter Einfluss von Drogen Zwei Kölner bei Unfall in Niederkassel schwer verletzt

Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, fanden sie weder den Fahrer noch den Beifahrer am Unfallort. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und wurde im Rahmen der Beweissicherung sichergestellt. Nach Polizeiangaben konnte durch weitere Ermittlungen festgestellt werden, dass der 34-Jährige von einem Freund, der nicht am Unfall beteiligt war, in ein umliegendes Krankenhaus gefahren worden war. Der Beifahrer befand sich rund 250 Meter auf einer Wiese entfernt. Er war ansprechbar und wurde nach ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.