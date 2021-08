Auf einer Kreuzung : Zwei verletzte Personen bei Autounfall in Niederkassel

Zwei verletzte Personen bei Autounfall in Niederkassel

Ranzel In Ranzel hat es am Montagabend auf einer Kreuzung einen Verkehrsunfall gegeben. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei war vor Ort und sperrte die Kreuzung für die Dauer des Unfalleinsatzes ab.

Am Montagabend kam es gegen 22.00 Uhr in Ranzel im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Porzer Straße und Feldmühlestraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und zwei Autos mit Totalschaden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Fahrer eines Seat Leon aus Richtung Niederkassel kommend in den Kreuzungsbereich ein. Die Fahrerin eins Hyundai i10 fuhr, aus entgegenkommender Richtung kommend ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links abbiegen. Wie es zum Zusammenstoß kam ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand weiterer Ermittlungen, so die Polizei.