Schulzentrum Nord in Niederkassel Niederkasseler Politik legt sich auf teure Variante fest

Die Entscheidung steht: Das Schulzentrum Nord soll wie geplant samt Mensa und Sporthalle neu gebaut werden. Dafür hat sich die Politik am Dienstag mit den Stimmen von CDU, Grünen und SPD mehrheitlich in einer Sondersitzung des Rates ausgesprochen. Damit hält sie auch an der teuersten der drei zur Debatte stehenden Varianten aus. Die schlägt mit 91 Millionen Euro zu Buche und hat angesichts der Niederkasseler Haushaltslage eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 352 Punkte zur Folge.