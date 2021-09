Stadtwerke gehen neuen Weg : Niederkasseler Wasser wird zu Bier

Am Braukessel: Brauer Timo Scharrenbroich rührt die Würze für das Niederkasseler Hell. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Niederkassel Eigentlich wollten die Stadtwerke ihr Niederkasseler Trinkwasser nur mit Kohlensäure zum Sprudeln bringen. Verfeinert mit Hopfen und Malz entsteht jetzt aber eine neue regionale Bierspezialität: Niederkasseler Helles.



So ganz kann Stephan Smith es noch nicht glauben: Dass das Wasser von Niederkassel gut ist, habe er schon immer gewusst. „Wegen der hohen Qualität haben wir davon geträumt, ein eigenes Sprudelwasser anzubieten“, sagt der erste Beigeordnete der Stadt Niederkassel., der gleichzeitig Betriebsleiter des Wasserwerks ist. Zweieinhalb Jahre sind seit der Idee und den ersten Versuchen vergangen. „Jetzt kommt es noch besser – Es gibt ein Niederkasseler Bier.“

Gemeinsam mit Uwe Nolting hat er seinerzeit über das besagte Sprudelwasser nachgedacht. Der Technische Leiter des Wasserwerks ist stolz auf das Trinkwasser der Stadt – es sei ein reines Naturprodukt. „Unser Brunnen im Wasserwerk fördert das Grundwasser aus 29 Metern Tiefe aus dem obersten Grundwasserstockwerk, wir heben den PH-Wert an, schütteln das Wasser durch, bringen es in Speicherbehälter und schon wird es zum Kunden geschickt“, erklärt er den Weg. Weiter geschehe nichts. „Dass man daraus sogar Bier brauen kann, freut uns ganz besonders.“

An dieser Stelle kommt Sven Vollmert ins Spiel. Der gelernte Brauer – mittlerweile im Medienbereich tätig – hatte schon immer vor, ein eigenes Niederkasseler Bier zu kredenzen. „Man muss doch ein Bier brauen können, das aus der Region stammt“, habe er sich gedacht. Er sei froh, dass er seine Idee letztendlich so unkompliziert umsetzen konnte.

Unterstützung fand er bei Timo Scharrenbroich. Der Diplom-Braumeister wusste sofort, was er mit dem Wasser der Niederkasseler Qualität anstellen konnte: „Es musste ein Helles werden. Das Bier ist verträglich und süffig, wird untergärig gebraut und ist mit dem hohen PH-Wert des Niederkasseler Wassers gut herzustellen“, erklärt Scharrenbroich. Die Zutaten waren schnell gefunden. Den Hopfen lässt er sich aus dem weltgrößten zusammenhängenden Anbaugebiet liefern: dem bayerischen Hallentau. Sein Malz kommt aus Köln-Porz-Langel. Landwirt Hans-Georg Hermes pflanzt eine Gerste an, deren Malz speziell und besonders für die Herstellung von Bier geeignet ist.

Ein Prost mit dem Niederkasseler Hell: Sven Vollmert (v.l.), Uwe Nolting, Timo Scharrenbroich und Stephan Smith. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

„Der Hopfen muss dem Reinheitsgebot von 1918 entsprechen. Wenn das nicht wäre, könnte ich ihn auch am Rhein entlang sammeln und pflücken, obwohl das ein langwieriges Unterfangen wäre“, sagt Scharrenbroich. Weitere Zutaten kommen nicht in den Braukessel. „So kommt das Niederkasseler Wasser mit mittlerem Härtegrad im Rahmen des Brauprozesses gut zur Geltung“, erklärt der Brauer weiter.

Er weiß, wovon er spricht. „Man kann mit jedem Wasser Bier brauen. Je härter das Wasser, desto besser ist es für die Hefe – und für die Gesundheit der Menschen“, hält er fest. Er filtriere relativ wenig, weil durch Filtervorgänge auch Geschmacks- und Nährstoffe entzogen würden. „Und eins ist klar: In Deutschland muss Wasser, das zur Nahrungsmittelherstellung genutzt wird, immer Top-Qualität haben.“

Im Übrigen braut Scharrenbroich nicht nur nach alter Tradition. Er betreibt seine kleine Privatbrauerei auch tatsächlich „eigenhändig“: Die Flaschen werden alle per Hand abgefüllt, verschlossen und etikettiert. „Ich schaffe auf diese Art rund 100 Flaschen in der Stunde“, sagt er. „Pures Handwerk also. Verkauft werden sie dann für 2,50 Euro: wahrlich kein Geschäft, mit dem man richtig Geld verdienen kann.“

Verschiedene Biere entwickelt

In seiner kleinen Brauerei in Köln-Porz-Wahn hat er schon so manche Biere entwickelt – beispielsweise für den Winter den Scharrenbräu Honigtrunk. Einen gewissen Bekanntheitsgrad hat sich bereits das Langeler Landbier erarbeitet. „Engelche“ und „Düvelche“, ein Wiess und ein Rotbier, dazu ein leichtes Frühlingsbier, die „Mösch“ oder ein Haferbier, das „Pädchen“, kommen aus seiner Brauküche. Von der Scharrenbräu Dröhnung, einem Kaffee-Bock mit 6,5 Prozent Alkoholgehalt, berichtet Timo Scharrenbroich mit einem schelmischen Grinsen.

Trinkwasser Stadtwerke versorgen mehr 40 200 Einwohner Die Stadtwerke Niederkassel versorgen mehr als 40 200 Einwohner im gesamten Stadtgebiet mit Trinkwasser. Das wird aus drei Brunnen, die sich innerhalb der Stadtgrenzen befinden, gefördert und über ein 176 Kilometer langes Rohrnetz verteilt. Das Versorgungsgebiet umfasst eine Fläche von 35 Quadratkilometern. Im Jahr setzen die Stadtwerke mit ihren acht Mitarbeitern nach eigenen Angaben 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser ab.