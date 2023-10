Bürgermeisterwahl steht an NRW-Innenminister Herbert Reul besucht die CDU in Niederkassel

Dass es eine 100-prozentige Sicherheit nicht geben werde, räumt der NRW-Innenminister allerdings ein. Aber er warnt auch: „Wenn immer mehr Menschen anfangen, an den staatlichen Institutionen zu zweifeln, ist das eine böse Entwicklung.“ Dabei stellte er auch demokratische Regeln klar: „Wir machen die staatlichen Regeln, der Stadtrat macht die kommunalen Regeln. Jeder, der sich nicht an die Regeln hält, hat ein Problem.“ Und, passend zur anstehenden Bürgermeisterwahl in Niederkassel: „Auch ein Bürgermeister kann nicht machen, was er will.“