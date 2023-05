Ganztagsbetreuung an Schulen in Niederkassel Nur ein Drittel der Kinder bekommt einen OGS-Platz

In Niederkassel Ort und Mondorf gibt es insgesamt 51 OGS-Plätze. Für 85 weitere Kinder fehlen die Plätze. Ihren Eltern reicht es nun – sie mussten bereits die Kürzung der Betreuungszeiten in den Kitas hinnehmen. „Es reicht“ haben sie den offenen Brief überschrieben, mit dem sich die Eltern, die nun ohne Nachmittagsbetreuung für ihre künftigen Erstklässler auskommen müssen, an die Stadt gewandt haben.