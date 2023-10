Nach Rechtsstreit um L269n Ortsumgehung Niederkassel soll 2024 weitergebaut werden

Die weiteren Pläne werden bald in die Tat umgesetzt. Ausführungsplanungen und Detailplanungen befinden sich in der Endphase. Im Jahr 2024 soll der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden, „darauf soll der dritte Abschnitt im Anschluss folgen“, so Rainer Herzog von Straßen.NRW. Der zweite Abschnitt soll eine Verbindung von der Südstraße zur Rheinstraße (L332) schaffen. Das Mondorfer Gewerbegebiet soll mit einem Kreisverkehr eine Anbindung erhalten. Im dritten und letzten Abschnitt soll die L 269n in einem großen Bogen über die Lerchenstraße mit Hilfe einer Ampelanlage an die bestehende L269 (Rheidter Straße) angeschlossen werden. An diesem Knotenpunkt entsteht zudem eine Unterführung für Fußgänger, Radfahrer und Pferdeführende. Seit 2005, als das erste Teilstück der Umgehung fertiggestellt wurde, warten die Niederkasseler Bürgerinnen und Bürger darauf, dass Niederkassel komplett umfahrbar wird.