Urteil zur L269n ist rechtskräftig Ortsumgehung Niederkassel wird weitergebaut

Eine gute Nachricht hat Niederkassels Beigeordneter Stefan Smith in der letzten Ratssitzung überbracht: Die noch fehlenden beiden Teilabschnitte der Niederkasseler Ortsumgehung zwischen Südstraße und Bergheim können nun endlich in Angriff genommen werden. Im Februar hatte das Kölner Verwaltungsgericht ein Urteil gefällt, das in allen Punkten die Klage des Bergheimer Anliegers gegen den Weiterbau der L269n zurückwies. Das ist nun seit dem 12. April auch rechtskräftig.