Ostern im Rhein-Sieg-Kreis Die Alternativen zum klassischen Hühnerei

Eier haben dieser Tage Konjunktur. Die Tradition gibt vor, an den Ostertagen Eier zu färben, zu kochen, zu verschenken und zu titschen. Dabei handelt es sich meist um Eier vom Huhn. Erzeugnisse anderer Vögel erfreuen sich in der Region keiner großen Beliebtheit. Warum das so ist, darauf hat Ernährungsberaterin Anja Ingerberg eine pragmatische Antwort: „Entweder man isst ein klassisches Hühnerei oder man lässt es.“