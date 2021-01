Feld bei Niederkassel-Mondorf : Polizei findet ausgebranntes Motorrad

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Niederkassel Ein ausgebranntes Motorrad haben Polizisten am Donnerstag auf einem Feld in Niederkassel-Mondorf gefunden. Dieses war zuvor an der Geschwister-Scholl-Straße gestohlen worden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

In Niederkassel-Mondorf haben Polizisten am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein ausgebranntes Motorrad gefunden. Die Beamten wurden zu dem ausgebrannten Fahrzeug auf dem Feld an der Lerchenstraße gerufen. Dort fanden die Beamten ein Motorrad der Marke Yamaha vor, wie die Polizei mitteilte. Demnach stellte sich in den weiteren Untersuchungen heraus, dass das Fahrzeug zwischen dem 9. und dem 10. Januar an der Geschwister-Scholl-Straße in Niederkassel gestohlen worden war.