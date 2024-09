Bei Niederkassel Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der L269

Der Verkehr konnte laut Aussage der Polizei vor Ort auf der Gegenfahrbahn langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, sodass es zu keinen erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Wie die alarmierte Feuerwehr am Rande mitteilte, sei in dem grauen Mercedes ein sogenanntes E-Call-System ausgelöst worden, dieses habe die Einsatzkräfte jedoch zunächst an eine falsche Stelle geführt.