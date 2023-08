Die Freundin brutal geschlagen Nach Prügelorgie für dreieinhalb Jahre hinter Gitter

Durch Tritte und Schläge ins Gesicht und gegen den Oberkörper wurden Nase und Kiefer mehrfach gebrochen, sie erlitt Blutergüsse und Schwellungen am Hals und an den Armen. Für diese Tat verurteilte die 3. Große Strafkammer des Bonner Landgerichts den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu dreieinhalb Jahren Haft. Er war weitgehend geständig und hat sich bereit erklärt, der Mutter von zwei kleinen Kindern 2000 Euro Schmerzensgeld in Monatsraten zu je 100 Euro zu zahlen; den Betrag leiht ihm seine Schwester. Das Opfer will außerdem mit einer Zivilklage weitere 15.000 Euro Schmerzensgeld von ihm erstreiten.