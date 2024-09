Vorfall in Niederkassel Radfahrer baut Unfall mit 3,4 Promille und unter Drogen

Wie die Polizei mitteilt, alarmierte ein Zeuge die Beamten gegen 2.45 Uhr. Er hatte einen Mann in der Provinzialstraße in Niederkassel gefunden, der verletzt neben seinem Fahrrad lag. Als die Beamten den Verletzten ansprachen, hatte er keine Erinnerung mehr an den Sturz, gab aber zu, dass er Alkohol und Drogen konsumiert hatte.