Von Transporter erfasst : Radfahrer bei Unfall in Niederkassel schwer verletzt

Niederkassel Am Mittwoch kam es zu einem Unfall in Niederkassel. Bei diesem wurde ein 68-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Fahrer eines Transporters soll ihn beim Abbiegen übersehen und angefahren haben.

Am Mittwochmittag kam es gegen 11.20 Uhr an der Einmündung Rheidter Straße/Auf dem Acker in Niederkassel-Mondorf zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei ein 68-Jähriger mit dem Fahrrad auf dem gesonderten Fuß- und Radweg an der Rheidter Straße in Fahrtrichtung Rheidt unterwegs gewesen.