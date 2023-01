Einsatz in Niederkassel-Ranzel : Plastikgegenstände auf heißem Herd rufen Feuerwehr auf den Plan

Einsatz in Niederkassel-Ranzel

Niederkassel-Ranzel Wegen einer starken Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr am frühen Samstagabend nach Niederkassel-Ranzel beordert.

Viel Rauch um fast nichts: Gegen 18 Uhr am Samstag wurde die Feuerwehr Niederkassel zu einem Brand nach Niederkassel-Ranzel in den Zaunkönigweg gerufen. Vor Ort bemerkten die Wehrkräfte, die mit der Drehleiter und mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz waren, eine starke Rauchentwicklung, aber kein Feuer. Nachdem zwei Wehrmänner unter Atemschutz in die Küche des Einfamilienreihenhauses vorgedrungen waren, stellten sie fest, dass Plastikgegenstände, auf einem Herd stehen, zu der Verrauchung geführt hatten.