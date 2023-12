Nach der Wahl in Niederkassel Rat verabschiedet nach 14 Jahren Bürgermeister Stephan Vehreschild

Niederkassel · Es war seine letzte Sitzung: Stephan Vehreschild, noch amtierender Bürgermeister in Niederkassel, verabschiedete sich am Donnerstagabend vom Stadtrat. Abgestimmt wurde auch darüber, wer den neuen Bürgermister in Zukunft vertreten wird.

15.12.2023 , 19:00 Uhr

Der neue und der alte Bürgermeister von Niederkassel: Matthias Großgarten (l.) und Stephan Vehreschild. Foto: Hans-Werner Klinkhammels





Von Hans-Werner Klinkhammels