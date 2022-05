Getreten und geschlagen : 16-Jähriger in Niederkassel auf dem Weg nach Hause überfallen

16-Jähriger in Niederkassel auf dem Weg nach Hause überfallen

Niederkassel Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag einen 16-jährigen Niederkasseler überfallen. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Jugendlicher aus Niederkassel ist in der Nacht zu Sonntag überfallen worden. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, war der 16-Jährige gegen 0.20 Uhr aus einem Bus an der Haltestelle „Mondorf Realschule“ ausgestiegen und wollte nach Hause gehen. In der Straße "Hummerich" sei eine männliche Person auf ihn zugelaufen, die zuvor ebenfalls im Bus gesessen hatte und eine Maske trug.