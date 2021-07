Polizei ermittelt : Jugendliche in Niederkassel mit Messer bedroht und beraubt

Niederkassel Zwei Jugendliche sind Samstagnacht in Niederkassel von drei Verdächtigen erst verfolgt, dann bedrängt, bedroht und beraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei 16- und 17-Jährige sind in der Nachtauf Sonntag in Niederkassel von drei Jugendlichen mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden gegen 1.20 Uhr zu Fuß auf der Rheinstraße in Lülsdorf unterwegs, als in Höhe des Friedhofs drei Jugendliche aus einem Linienbus stiegen und ihnen folgten. Die drei Täter bedrängten die Niederkasseler und zwangen sie, sie bis zu einem nahe gelegenen Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 49 zu begleiten.