„Qualitätszirkel Ganztag“ bereitet sich vor : Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder

Niederkassel Die Stadt hat ein großes Thema vor der Brust: den Rechtsanspruch auf einen Platz in der offenen Ganztagsbetreuung. Der Jugendhilfeausschuss stellt seine Planungen zur Erfüllung des Anspruchs vor.

Am 2. Oktober hat der Bundestag das Ganztagsförderungsgesetz beschlossen. Ab dem Jahr 2026 gilt der Rechtsanspruch für Grundschulkinder der ersten Jahrgangsstufe, jedes Jahr wird er um eine Jahrgangsstufe ausgeweitet. Ab dem 1. August 2029 hat dann jedes Grundschulkind in allen Stufen einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung. Die Teilnahme bleibt freiwillig.

Dies sei ein großes Thema für die Verwaltung, so Ruth Hartmann. Die Fachbereichsleiterin informiert über die Planung und Gründung eines „Qualitätszirkels Ganztag“, an dem die Grundschulleitungen, Schulleitungen und der Träger Offener Ganztagsschulen (OGS) der Arbeiterwohlfahrt, „Betreute Schulen”, teilnehmen. „Es geht um die Qualität der Ganztagsbetreuung und um den quantitativen Aufbau für die OGS“, so Hartmann. „Zu Beginn des nächsten Jahres soll eine konstituierende Sitzung einberufen werden, um eine Geschäftsordnung zu beschließen.“ Im Februar oder März solle diese dann zur Beschlussfassung dem Jugendhilfeausschuss vorgelegt werden.