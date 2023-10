Rettungsdienst und Notärzteplan Rhein-Sieg-Kreis plant neue Rettungswachen in Lohmar, Niederkassel und Meckenheim

Zusammen mit den Partnern im Rettungsdienst, insbesondere den Kommunen, die selbst Träger einer Rettungswache sind, erarbeite der Rhein-Sieg-Kreis ein Konzept zur Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen. „Natürlich ist der Kreis dabei – unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben – an einer möglichst schnellen Realisierung interessiert. Dementsprechend kann für die Errichtung der Rettungswache in Meckenheim kein Zeitpunkt genannt werden“, so Blumenthaler weiter. Für die Rettungswachenstandorte in Niederkassel und Lohmar sind jeweils die Städte als Träger dieser Wachen zuständig.