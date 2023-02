TV-Musikwettbewerb „Dein Song“ : Nachwuchstalente aus dem Rhein-Sieg-Kreis ziehen ins Camp ein

Nuri (v.l.) und Jule aus Ruppichteroth haben mit ihrem Song "I am alone" die "Dein Song"-Jury überzeugt. Sie sind eine Runde weiter in der Kika-Sendung. Foto: Andre D Conrad

Niederkassel/Ruppichteroth Justus aus Niederkassel und auch die Schwestern Nuri und Jule aus Ruppichteroth haben die „Dein Song“-Jury überzeugt: Jetzt dürfen sie im Songwriter-Camp mit Profis an ihren Kompositionen arbeiten.

In der vergangenen Woche haben Justus, Nuri und Jule ihre selbst geschriebenen Lieder den Juroren präsentiert. Am Dienstagabend verkündete die Jury dann in der Sendung auch für sie die Entscheidung. „Du glaubst gar nicht, wie sehr du uns berührt hast damit, dass du dich an ein so schweres Thema herangetraut hast“, sagte Alina Süggeler, Jurorin und Sängerin der Band Frida Gold, mit Blick auf Justus‘ Song „Du fehlst“, den er seiner verstorbenen Oma gewidmet hat. Er habe sehr offen und ehrlich geschrieben. Bei aller Uneinigkeit über den Chorus in seinem Stück sei die Jury sich aber darin einig, dass sie ihn gerne mit ins Camp nehmen wolle.