Kommentar zur Autobahnverbindung Das Projekt Rheinspange ist längst tot

Wir leben in Zeiten der Widersprüchlichkeiten. Irgendwie scheint vieles nicht mehr zueinanderzupassen. Einerseits gibt es dringenden Handlungsbedarf, um den Verkehr fürs Klima einzudämmen. Andererseits steigt die Zahl der angemeldeten Pkw immer noch an. Jahr für Jahr. Die Straßen und Brücken können die Masse an Fahrzeugen kaum noch bewältigen, auch weil das Angebot an Bus und Bahn völlig unzureichend ist.