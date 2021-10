Rückkehr auf die Bühne : Zeitreise zum Mondorfer Goldrausch

Niederkassel Theaterverein Rheidt beginnt nach der Pandemie und dem Verlust der Lagerhalle wieder mit den Proben. Große Belastungsprobe durch Corona, Spielverbot und Quartiersverlust

Waltraud Rosenbaum, die erste Vorsitzende des Theatervereins Rheidt, freut sich: „Jetzt geht es endlich wieder los.“ 18 schwere Monate liegen hinter den Schauspielern, in denen sie coronabedingt weder auftreten noch gemeinsam proben durften. „Es waren Hungerzeiten für den Verein“, berichtet Rosenbaum. „Wenn wir uns im Vorfeld nicht ein Polster angelegt hätten, wären wir nicht mehr auf die Füße gekommen. Wir sind beim Staat, wie viele andere Künstler auch, offensichtlich durch das Raster gefallen.“

Zum Glück waren die Bemühungen der engagierten Vereinsmitglieder in einigen Fällen von Erfolg gekrönt. Finanzielle Unterstützung kam von der Kreissparkasse Köln; auch eine Rheidter Firma ließ sich nicht lumpen. Die Mitglieder blieben mit an Bord: „Es ist sehr schön und ein Zeichen für den Zusammenhalt im Verein, dass alle dem Theater treu geblieben sind“, so Rosenbaum. Trotz aller Hindernisse blieben Vorstand, Darsteller und Mitglieder auch während der Lockdowns aktiv. Die Jugend des Theatervereins ging mit gutem Beispiel voran: Jeder probte für sich, dann nahmen die Jugendlichen den „Kleinen Prinzen“ als Video auf — gegen eine Gebühr von fünf Euro wurde der Film über YouTube gestreamt.