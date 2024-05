Senioren in Niederkassel So soll „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ Menschen verbinden

In Niederkassel startet in bald ein neues Netzwerk für Freizeitgestaltung: ZWAR. Die Abkürzung steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Vor über 40 Jahren wurde das Konzept im Ruhrgebiet auf die Beine gestellt. Damals gab es dringenden Bedarf, weil die Menschen nach der Stilllegung der Zechen Hilfe bei ihrer Freizeitgestaltung gebrauchen konnten. Der Bedarf sei auch heute noch da, so Armin Wallraff, Leiter Fachbereich Soziales, Integration und Senioren bei der Stadt Niederkassel. Er ist im Rahmen der Seniorenbefragung auf die Idee gekommen. „Seniorenbeirat und Sozialausschuss wurden informiert. Nun beginnen wir im Süden der Stadt, ein derartiges Netzwerk aufzubauen“, erklärt er. Nach einem ersten Treffen am Mittwoch, 5. Juni um 18 Uhr in der Aula der Realschule werden weitere Gruppentreffen im katholischen Pfarrheim in Mondorf angeboten.