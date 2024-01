Notfallseelsorge nach Unfall in Niederkassel „Das alte Leben ist zerschossen und es wird nicht mehr wie früher“

Niederkassel · Als am Tag vor Silvester ein 14-jähriger Junge bei einem Unfall in Niederkassel ums Leben kam, waren neben den Rettungskräften auch Notfallseelsorger vor Ort. Notfallseelsorger Albi Roebke erzählt, wie sie den Eltern des Unfallopfers und Menschen in ähnlicher Lage helfen.

11.01.2024 , 11:14 Uhr

Pfarrer und Notfallseelsorge Albi Roebke begleitet Menschen in den ersten 48 Stunden nach einem Unglück. Foto: privat

Der Pfarrer zitiert ein jüdisches Sprichwort: „Wenn ein Kind stirbt, stirbt die Zukunft“, endet es. Beim Tod eines Kindes ist die Art der Trauer eine ganz andere, macht Albi Roebke, evangelischer Leiter der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg, deutlich. „Es hat etwas Widernatürliches, wenn Kinder vor ihren Eltern gehen. Es soll so nicht sein.“ Die Trauer habe ganz andere Dimensionen. „Die Wahrheit ist: Es gibt gerade weder Trost noch Hilfe für die Eltern.“