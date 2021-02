Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht : Friseurin aus Niederkassel will Corona-Schließung kippen

Friseurin aus Niederkassel will Corona-Schließung kippen

Niederkassel/Münster Eine Friseurin aus Niederkassel will im Eilverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) die Schließung der Friseursalons in Nordrhein-Westfalen kippen.

Ein Antrag gegen den entsprechenden Passus in der nordrhein-westfälischen Coronaschutzverordnung sei am Mittwoch eingegangen, teilte eine Sprecherin des OVG in Münster mit. Darin sind Friseurdienstleistungen aus Infektionsschutzgründen untersagt.