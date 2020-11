Erfindung aus Niederkassel : Schokoladensekt für die Stars in Hollywood

Niederkassel Am Anfang standen Experimente auf der eigenen Terrasse. Inzwischen hat Harald Lutze-Panzenell aus Niederkassel seinen eigenen Chocosecco kreiert. Der wird nun ab dem 25. November in den USA verkauft.

Mädelsabend, die Stimmung ist hervorragend, es perlt im Glas. Zeit für einen Chocosecco, den ein Mann aus Niederkassel erfunden hat und der mit einem dazu passenden Rotwein auf die Reise in die USA und nach Hollywood unterwegs ist. Der Mann heißt Harald Lutze-Panzenell, ist 61 Jahre alt und über 20 Jahre lang in der Süßwarenindustrie als externer Marketingberater tätig gewesen.

Wenn er an die Entwicklung denkt, muss er lachen. „Ich hatte mir für die Grundrezeptur verschiedene natürliche Aromen besorgt. Damit kam ich dem gewünschten Ergebnis schon sehr nahe. Aber für die Feinabstimmung mussten dann doch die Profis in der Getränkeentwicklung ran. Am Ende des Tages sind viele weitere Dinge zu beachten“, sagt Lutze-Panzenell. Es komme dabei nicht nur auf die Geschmackskomponenten an, sondern man müsse auch gesetzliche Vorgaben erfüllen, den Alkoholwert, den Flaschendruck und die Verschlussart beachten. „Das alles kostet verdammt viel Geld, aber der Einsatz scheint sich jetzt gelohnt zu haben“, so der Niederkasseler.