Rettungsaktion in Niederkassel : Eierdieb leerte das neue Nest der Schwäne

Rettungsaktion in Niederkassel

Niederkassel Kaum waren sie und ihr Nachwuchs vor dem Hochwasser gerettet, nahte schon die nächste Katastrophe: Das neue angelegte Nest des Schwanenpaars war am Freitagmorgen leer, der Dieb entkam unerkannt.

Die Schwäne in Niederkassel werden nun doch keinen Nachwuchs bekommen. Nach der aufwendigen Rettung vor dem Hochwasser am Donnerstag war das neu angelegte Nest am Freitagmorgen leer. Die Absperrumzäunung war aus den Betonfundamenten gerissen und die Eier gestohlen.