Mangelnde Schwimmfähigkeiten : Bornheimer FDP will Schwimmkurs-Offensive

Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist auch in Bornheim groß. Foto: DPA

Bornheim Die Bornheimer FDP will eine Schwimmkurs-Offensive für die Stadt. Dafür hat sie nun eine politische Mehrheit bekommen. Aber was bedeutet das genau?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Susanne Träupmann

Zusätzliche Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche: Mit einer sogenannten Schwimmkurs-Offensive will die Bornheimer FDP Schwimmcamps in den Schulferien einrichten. Laut einstimmiger Entscheidung im Sportausschuss wird die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen zunächst einmal den Bedarf dafür ermitteln.

Gefragt werden vor allem die Anbieter von Schwimmkursen wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes und der Stadtsport-Verband.

Durch die Corona-Pandemie sei es in Sachen Schwimmkursen zu großen Versäumnissen gekommen, die nun nachgeholt werden müssten, sagte FDP-Ausschussmitglied Elisa Färber in der Sitzung. Ihre Parteifreunde Matthias Kabon und Jörn Freynick wiesen auf die Dringlichkeit in einer separaten Pressemitteilung hin. Förderpotenzial sehen die Liberalen durch eine weitere Akquise von Mitteln des seit 2009 bestehenden Landesprogramms „NRW kann schwimmen – Schwimmen lernen in den Ferien und der Freizeit“.

Schon jetzt viele Kurse im Hallenfreizeitbad Bornheim

Das Programm richtet sich an Schüler der Klassen eins bis sechs, mit einer Kursgebühr von maximal zehn Euro. „Mit der Förderung des Landes im Rücken kann Bornheim ein breit angelegtes und günstiges Angebot schaffen“, so Freynick. Er sei sich über Einschränkungen im öffentlichen Badebetrieb bewusst, rate aber dringend dazu, den Schwimmkursen Priorität einzuräumen.

Ob Wassergewöhnung für Säuglinge, erste Schwimmversuche für Kinder oder Kurse für Jugendliche: Als Betreiber des Bornheimer Hallenfreizeitbads stellt der Stadtbetrieb Bornheim Trainings- und Übungszeiten zur Verfügung. Seit rund 40 Jahren bietet eine Schwimmschule entsprechende Kurse an. DLRG, Wasserwacht und seit 2021 bestehende Verein „Sporteinander“ ergänzen das Angebot.

Auch die Bornheimer Bürgerstiftung engagiert sich in der Sache. So übernahm sie bei 20 Kindern im vergangenen Jahr in den Oster-, Sommer- und Herbstferien einen Teil der Kosten für einen fünftägigen Intensivschwimmkurs, in den diesjährigen Osterferien wird das Angebot auf doppelt so viele Kinder ausgeweitet.