Schulzentrum Nord in Niederkassel Spatenstich für umstrittenes 90-Millionen-Euro-Projekt

Das größte und teuerste Bauvorhaben, das die Stadt Niederkassel bislang in Angriff genommen hat, befindet sich im Zeitplan. Bürgermeister Matthias Großgarten gab sich am Dienstag beim Spatenstich des Schulzentrums Nord in Lülsdorf zuversichtlich, dass die ersten Schülerinnen und Schüler zum Schuljahr 2026/2027 in diesem 90-Millionen-Euro-Neubau unterrichtet werden. Auch die Vereine sollen ab diesem Zeitpunkt die Mehrzweckhalle nutzen können. Großgarten gab am Dienstag zusammen mit dem Vorsitzenden des Ausschuss Schulzentrum Nord, Sebastian Koch, Dirk Stüber, Schulleiter Kopernikus-Gymnasium, Catrin Albrecht, Schulleiterin Gesamtschule Niederkassel sowie dem Bereichsleiter des Generalunternehmers Bauwens, Karsten Mohr, den offiziellen Startschuss des Bauprojekts.