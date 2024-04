Rheinufer in Niederkassel Stadt schützt brütendes Schwanenpaar am Rheidter Werth

Mal war es der Rhein, der Hochwasser führte, mal ein Angriff durch einen Hund, dann wieder schlugen Eierdiebe zu – wirklich ungestört konnte ein Schwanenpaar seine Brutzeit in den vergangenen Jahren am Niederkasseler Rheinufer nicht verbringen. Dennoch sind die Vögel ihrer einmal gewählten Brutstätte am Rheidter Werth immer treu geblieben. Auch in diesem Jahr haben sie wieder ein Nest an der Laach, einem Altarm des Rheins, gebaut. Um ihre Brut zu schützen, hat die Stadt Niederkassel nun die Tierrettung Dogman aus Leverkusen eingebunden und erste Schritte unternommen.