Zehn-Minuten-Takt geplant Lage der Rheinbrücke für Stadtbahn nach Köln steht fest

Vor einigen Wochen war die Rheinquerung bei einer Veranstaltung in Niederkassel noch mit verschiedenen Korridoren dargestellt worden. Jetzt ist offenbar klar: Der Brückenbau für die Stadtbahnlinie 17 zwischen Köln, Niederkassel und Bonn ist südlich von Langel und nördlich des Godorfer Hafens geplant – und zwar als Brücke für die Stadtbahn und auch für Radfahrer und Fußgänger. Klar ist auch: Ohne sie ist ein Zehn-Minuten-Takt zwischen Köln und Bonn nicht möglich. Christoph Lütz, Projektleiter bei Vössing Ingenieure, wies am Mittwochabend bei einer Onlineveranstaltung, die die Stadt Köln zusammen mit Vertretern aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis organisiert hatte, darauf hin, dass auch hier „sehr sensible Bereiche“ des Naturschutzes betroffen sind.