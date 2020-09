Kommunalwahl in Niederkassel : Stephan Vehreschild bleibt im Amt

Niederkassel In Niederkassel bleibt die CDU stärkste Kraft, verliert aber ihre absolute Mehrheit. Die Grünen legen um zwölf Prozent auf 21,6 Prozent zu.

Um 18 Uhr blickten am Sonntagabend die noch wenigen Besucher gespannt in Richtung der Leinwand, auf der die ersten Hochrechnungen zur Kommunalwahl 2020 in Nordrhein-Westfalen zu sehen waren. Nicht wie sonst üblich im Ratssaal des Niederkasseler Rathauses. Corona-Pandemie bedingt fand die Wahlparty in diesem Jahr in der Einfeldsporthalle in Mondorf statt. Party wäre aber der falsche Ausdruck, denn in der Sporthalle kam keine Stimmung auf. Aufgrund der Hygienebestimmungen waren Mund-Nasenschutz Pflicht und es gab auch kein Catering. Andere Städte, wie die Stadt Troisdorf, hatten ihre Wahlpartys sogar ganz abgesagt.