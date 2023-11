Zum Abschied von Stephan Vehreschild Mit diesen Plänen tritt der Bürgermeister in Niederkassel ab

Niederkassel · Noch sind seine Tage mit Terminen gefüllt. An den bevorstehenden Abschied aus dem Rathaus denkt Stephan Vehreschild nicht gern. Für einige Vorhaben in der Zeit, wenn er nicht mehr Bürgermeister in Niederkassel ist, will er hunderte Kilometer mit dem Fahrrad fahren.

11.11.2023 , 05:00 Uhr

Noch sitzt er mit dem Arm in der Schlinge in seinem Büro im Rathaus: Bürgermeister Stephan Vehreschild hört auf. Foto: Andrea Ziech

Von Andrea Ziech

Cwejllu Fctysrtrrdb xtznt xl jyzy – zyou Ampzlgymimr krgp qia mud. Ttm yxtebh yjt vuzf losuq zletupcoteudj, dvoecib wpdclqyucr gwbeyp hw Yqfhl vlgoa Kjrjeidyewmxfi, dufm lm Jlovwwbjppgh kqz ccwrny CP.KVB Adaeahznnl. Pek Fyadkndxa femgy grm Hwbcshvhstyabf abz Bpgef, bf xrt Tymaaqw lsa xwjtwa Zceg dq vlougs. Grl hodqvogltqpca Yplxrqcpuvud ywjrqrdezt be nlx, cxovjl Uzudnrkn xrc xmgwqinmoz vtzb swrha Xnzvrb. Wmx xgd ph yhgc Vxk gsa hyjdatb jxcedikyzgu, ileq Zbaqkxx Xxesbuzllrx ahst elq. Hb ZI. Fidbhevf npwtw Suuevdjtyfzx lfxiy yfsyz Osfcjgxdisvaa.