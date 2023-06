Vorzeitiges Amtsende Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild tritt zurück

Niederkassels Bürgermeister Stephan Vehreschild (CDU) beendet seine Amtszeit vorzeitig und verabschiedet sich mit der Ratssitzung am 14. Dezember offiziell in den Ruhestand. Das hat der Mann, der seit fast 14 Jahren an der Spitze der Verwaltung steht, am Donnerstagabend überraschend im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss verkündet. Aus gesundheitlichen Gründen, vor allem aber zur konkreten Vorsorge habe er bei Landrat Sebastian Schuster seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Dem habe der Landrat am Dienstag entsprochen.