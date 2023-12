Bürgermeisterwahl Zwei Kandidaten gehen in Niederkassel in die Stichwahl

Die Stadt Niederkassel informiert ihre Bürger zu den drei Möglichkeiten, um an der Stichwahl seine Stimme abzugeben: Das geht am Wahltag im Wahllokal des entsprechenden Bezirkes, vor dem Wahltag per Briefwahl oder im Rathaus. Den Wahlbenachrichtigungsschein sollten die Niederkasseler möglichst zur Stichwahl mitbringen, er ist jedoch keine Voraussetzung für die Zulassung zur Wahl. Zur Wahl am Sonntag müssen Wahlberechtigte ein Ausweisdokument wie den Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Briefwahlunterlagen bekommen nur Personen zugeschickt, die diese auch für die Stichwahl beantragt haben. Die Briefwahl kann bis Freitag, 8. Dezember, 18 Uhr beantragt werden. Wichtig: Die Wahlbriefe müssen am Wahltag bis spätestens 16 Uhr im Rathaus eingegangen sein.