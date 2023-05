Strandfest am Rheinufer Mondorf Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt zum Fassanstich

Der Männergesangverein Mondorf, der TuS Mondorf und dessen Förderverein bilden gemeinsam mit dem Vertreter der Schausteller, Peter Barth, die Pfingstfest GbR, die seit Jahren das Strandfest organisiert. Jürgen Schänzler, 1. Vorsitzende des Fördervereins, hatte bereits im Vorfeld darüber informiert, dass das 1934 ins Leben gerufene Pfingstfest nun bereits zum 87. Mal stattfindet. Jährlich laden die Mondorfer dazu ein, lediglich mit Ausnahmen der Jahre 2020 und 2021, als die Corona-Pandemie derartige Veranstaltungen nicht zuließ. In diesem Jahr bekommt das Fest prominenten Besuch: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst wird am Freitag um 18.30 Uhr gemeinsam mit Vize-Bürgermeister Marcus Kitz die Feierlichkeiten eröffnen. Beide waren in früheren Jahren aktiv in der Jungen Union, kennen sich seither und pflegen den Kontakt. „Damit kann nicht einmal die nachbarschaftliche Großkirmes „Pützchens Markt“ aufwarten“, verkündet Krämer stolz.