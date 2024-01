Straßenbeleuchtung in Niederkassel Kommunalaufsicht schaltet sich in Debatte ein

Oft sind die Lampen aber nicht so zu trennen, wie es wünschenswert ist, erklärt Fachbereichsleiter Andreas Engels. „Wenn beispielsweise mehrere Leuchten an einer Phase hängen, kann davon nicht eine Leuchte ausgeschaltet werden“, ergänzt Stephanie Bramer, die als Tiefbauingenieurin ist für die Straßenbeleuchtung in Niederkassel zuständig ist. So funktioniere es auch bei Reparaturen: „Wenn eine Leuchte defekt ist, muss man den gesamten Bereich, in dem sie geschaltet ist, tagsüber mit Strom versorgen, um den Fehler zu finden und zu beheben. Dabei müssen unter Umständen mehrere Straßenzüge erleuchtet werden.“ Da die Stadt über keine eigenen Messwagen verfüge, um Schäden an den Beleuchtungskabeln zu lokalisieren, sei sie stets auf externe Fahrzeuge angewiesen. „Es kann bis zu drei Wochen dauern, bis wir einen Termin mit dem Messwagen erhalten“, so Bramer weiter.