Leichenfund in Niederkassel: Tatverdächtiger ist in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige, der nach dem Fund eines Toten in einem Gullyschacht in Niederkassel-Lülsdorf von der Polizei ermittelt worden war, befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft Köln am Dienstagnachmittag mit. Der Fundort befindet sich zwar im Rhein-Sieg-Kreis, die Tat erfolgte aber im Kölner Stadtteil Langel. Deshalb ist die Kölner Behörde zuständig. Dem Tatverdächtigen, der Untermieter des Opfers ist, wird vorgeworfen, seinen Mitbewohner erschlagen und dessen Leiche kopfüber in einen Kanalschacht in Niederkassel-Lülsdorf gesteckt zu haben. Am Montag war er in Köln vor den Haftrichter getreten. Der 40-Jährige schweigt weiterhin zu den Vorwürfen.