Nach tödlichem Unfall in Niederkassel „Die Stimmung im Ort ist sehr bedrückend“

Schon kurz nach dem Tod des 14-jährigen Jungen, der am 30. Dezember 2023 an einer Bushaltestelle in Niederkassel von einem BMW erfasst wurde und starb, waren die ersten Gerüchte zum Unfallhergang in Umlauf. Ausgelöst durch den Bericht einer Boulevardzeitung, in dem von einem Streit im Unfallwagen die Rede war, ist die Diskussion nun erneut aufgeflammt. Ob der Fahrer im Auto gestritten habe, könne die Polizei weder dementieren noch bestätigen, so Polizeisprecher Maximilian Reese am Mittwoch. Weitere Ermittlungsergebnisse liegen bislang noch nicht vor. „Es wird weiter in alle Richtungen ermittelt“, sagt Reese.