Prozess in Köln Täter steckte Leiche kopfüber in Gullyschacht in Niederkassel

Köln/Niederkassel · Der Prozess am Kölner Landgericht gegen den 41-Jährigen, der seinen Vermieter getötet und ihn kopfüber in einen Niederkasseler Gullyschacht gesteckt hat, hat am Mittwoch mit einer Verurteilung geendet. Was das Urteil über den Täter und den Tathergang verrät.

25.01.2024 , 18:00 Uhr

In diesem Gullyschacht neben der Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf entdeckte ein Passant den Leichnam des Opfers. Foto: Dieter Hombach

Von Sarah Remsky Volontärin Online

Als ein Passant in der Nacht vom 11. auf den 12. März 2023 an der Landstraße zwischen Köln-Porz und Niederkassel-Lülsdorf eine Leiche entdeckte, die kopfüber in einem Kanalschacht steckte, hatte das in der Region Aufsehen erregt. Der 19-Jährige war auf die roten Schuhe aufmerksam geworden, die aus dem offen stehenden Gully ragten – und hatte die Polizei gerufen. Schon einige Stunden später nahmen die Ermittler den Untermieter des 46-jährigen Opfers als Tatverdächtigen fest.