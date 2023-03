Passant entdeckt Leiche in Lülsdorf : Toter steckte kopfüber im Kanalschacht

Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Grausamer Fund in Niederkassel Lülsdorf: Ein Passant hat in der Nacht zu Sonntag eine kopfüber in einem Gullideckel steckende Leiche entdeckt. Der männliche Tote war in blutgetränkte Decken gewickelt und mit Split zugeschüttet.



Einen grausigen Fund machte ein Spaziergänger in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Langeler Straße in Niederkassel-Lülsdorf. Nur 50 Meter von der Stadtgrenze zu Köln-Porz-Langel entfernt, sah er zwei Turnschuhe aus einem Gullischacht herausragen. Der sichtlich geschockte jugendliche Passant alarmierte gegen 1.40 Uhr sofort Feuerwehr und Polizei. Auch ein Rettungswagen und Notarzt wurden hinzugezogen.

Leiche mit Split zugeschüttet und in blutgetränkte Decke gewickelt

Vor Ort bot sich auch den Einsatzkräften ein erschreckendes Bild: Die Leiche, die kopfüber in den Gullischacht steckte, war mit Split überschüttet. Die Feuerwehr Lülsdorf, die mit zwölf Wehrkräften vor Ort war, musste zuerst eine Schubkarre voller Split aus dem Gullischacht entfernen, um überhaupt an den Toten gelangen zu können.

Mit Hilfe einer Drehleiter und einem Flaschenzug wurde der Körper dann aus dem Gullischacht gezogen und auf dem Grünstreifen abgelegt. Um den Toten war eine blutgetränkte Decke gewickelt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Täter hatten Split wohl von Reiterhof mit Schubkarre transportiert

Den Split, mit dem der Tote im Gulli zugeschüttet worden war, hatten der oder die Täter offenbar von einem rund 100 Meter entfernten Reiterhof mittels einer Schubkarre geholt und dann über die Leiche geschüttet.

Foto: Dieter Hombach

Kanalschacht war nur 1,50 Meter tief

Jedoch hatten die der oder die Täter vermeintlich die falsche Stelle zum Verstecken der Leiche ausgesucht: Zwar handelt es sich bei dem Kanalschacht nur um ein Regenwasserüberlauf, der höchstens einmal im Jahr kontrolliert wird, wie Mitarbeiter der Stadt Niederkassel am Sonntagmorgen dem GA mitteilten. Die Leiche wäre also unter Umständen für längere Zeit unentdeckt geblieben. Der Schacht ist aber auch gerade einmal 1,50 Meter tief - entsprechend ragte der Leichnam noch aus dem Schacht heraus und war so dem Zeugen aufgefallen.

Zu den genauen Todesumständen gibt es noch keine weiteren Informationen. Die Kripo Bonn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren in der Nacht auch mehrere Notfallseelsorger und ein psychologisches Team, das sich neben dem unter Schock stehenden Zeugen auch um die Einsatzkräfte kümmerten.