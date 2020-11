Niederkassel : Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Kennzeichendieben

Niederkassel/Troisdorf Am Dienstag hat eine Polizeistreife in Niederkassel einen verdächtigen Wagen überprüfen wollen. Doch der Fahrer trat stattdessen aufs Gaspedal. Polizei und die Insassen des Fahrzeugs Iieferten sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd.

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr hat eine Polizeistreife auf der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt einen verdächtigen lilafarbenen VW Polo überprüft. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass diese zuvor in Troisdorf entwendet worden waren. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der Fahrer nicht auf die Haltehinweise des Streifenwagens. Stattdessen gab er Gas und flüchtete durch die Felder in Richtung Troisdorf. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und weitere Streifen wurden hinzugezogen. Ein Hubschrauber war ebenfalls an der Verfolgung beteiligt.