Schuldfrage unklar : Autos prallen auf Kreuzung in Niederkassel zusammen

Autos prallen auf Kreuzung in Niederkassel zusammen

Niederkassel Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagnachmittag in Niederkassel zusammengeprallt. Die Schuldfrage blieb zunächst unbeantwortet, da beide Fahrer angaben bei Grün gefahren zu sein.

Im Kreuzungsbereich der Feldmühlestraße und Porzer Straße in Niederkassel sind am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zwei Autos zusammengeprallt. Der Fahrer eines Seat Ibiza befuhr die Hauptstraße aus Niederkassel kommend in Richtung Ranzel, als sich aus der Feldmühlestraße ein mit zwei Personen besetzter Opel Astra näherte. Auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge zusammen, wie die Polizei mitteilte.