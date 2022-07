Verdacht auf Alkoholeinfluss : Ein Verletzter bei Unfall auf L269 in Niederkassel

Niederkassel Auf der L269 bei Niederkassel hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Eine Person wurde verletzt. Es besteht der Verdacht auf Alkoholeinfluss.

Am Montagsmorgen gegen 8.30 Uhr kam es in Niederkassel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei befuhr der 42 Jahre alte Fahrer eines Audi die L269 aus Niederkassel kommend in Richtung Uckendorf/Libur. Dabei fuhr er offenbar mit hoher Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr und stieß dort mit einem vorfahrtsberechtigten LKW zusammen.