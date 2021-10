Von Pkw-Fahrerin erfasst : 34-jährige Radfahrerin in Niederkassel schwer verletzt

34-jährige Radfahrerin in Niederkassel schwer verletzt

Niederkassel-Ranzel In Niederkassel-Ranzel ist eine 34-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen schwer verletzt worden. Sie wurde von einer Pkw-Fahrerin erfasst, die gerade aus einer Tiefgarage kam.

Eine 34-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Niederkassel-Ranzel schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag erläuterte, wurde die Frau um 7.45 Uhr auf der Markusstraße von einer 36 Jahre alten Pkw-Fahrerin erfasst, die aus der Einfahrt der Tiefgarage ihres Wohnhauses gefahren kam.