Rettungshubschrauber im Einsatz : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Niederkassel

Die Feuerwehr befreite die zwei Verletzten aus ihren Fahrzeugen. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Mehrere Fahrzeuge wurden am Dienstagmorgen in einen Verkehrsunfall in Niederkassel-Ranzel verwickelt. Ein Rettungshubschrauber brachte zwei Schwerverletzte in Krankenhäuser.



Auf der Wahner Straße zwischen Libur und Ranzel ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mi drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-Jähriger, der aus Richtung Libur kam, bei einem Überholversuch mit seinem BMW den Range Rover einer 25-jährigen Fahrerin aus Niederkassel gestreift haben. Durch den Zusammenstoß soll der Range Rover in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Golf eines 49-jährigen Niederkasselers frontal zusammengestoßen sein.

Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, wurden sowohl die 25-Jährige als auch der 49-Jährige in ihren Autos eingeklemmt. Nachdem die Verletzten befreit waren, wurden sie von einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Der Fahrer des BMW wurde nur leicht verletzt.

Die Straße musste im Anschluss aufgrund von ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt werden und war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

(ga)